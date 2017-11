 »   »  GNOME Shell 4 aneb plnou parou na Wayland

Redakce

Plánování další generace GNOME začalo a jedno je jisté: vývojáři chtějí využít Wayland v maximální možné míře, spekuluje se dokonce i o tom, že nový GNOME Shell 4 by už X11 vůbec nepodporoval. Podle zprávy na Phoronixu zveřejnil Jonas Adahl z Red Hatu dvě alternativy, kudy by se návrh nového Shellu měl ubírat.

Obě se snaží řešit hlavní problém současné verze, kterým je to, že současně slouží jako správce desktopu i jako kompositor. To je dané tím, že GNOME Shell 3.x vznikl primárně jako správce oken a kompositor pro X11 a později byl portován na Wayland, což má za následek mimo jiné i jistou pomalost. U nové verze bude dokonalá podpora Waylandu až na prvním místě. Podle prvního Adahlova návrhu by se GNOME Shell rozdělil na dvě komponenty: na jedné straně kompositor, na druhé samotné grafické rozhraní, přičemž kompositor by mohl být vícevláknový a využívat zero-copy předávání událostí.

Druhou možností by bylo nasadit samostatný zobrazovací server, který by zajistil plnou správu Waylandu včetně kompositování, a Shell by byl jenom klientem. Zajímavé je, že tento druhý přístup je velmi podobný tomu, o co se snažil projekt Mir. Vzhledem k tomu, že Mir dnes už Wayland podporuje a že desktop MATE vážně uvažuje o tom, že by ho používal jako primární display server, není tak vyloučené, že nakonec tyto projekty budou přece jenom konvergovat.