 »   »  GNOME Shell v Ubuntu 17.10 bude mít také dok

Roman Bořánek

Vývojáři Ubuntu oznámili, že GNOME Shell v nadcházejícím Ubuntu 17.10 bude bez větších úprav. To znamená že bude podobné třeba tomu, co známe z Fedory. K nějakým úpravám ale přece jen dojde. Přidán bude dok, který bude neustále viditelný. Vývojáři za tímto účelem plánují forknout rozšíření Dash to Dock. GNOME Shell také dostane známý motiv Ambiance.

Pro ty, kterým by to tak nestačilo, Ubuntu nabídne také GNOME Shell v úplně výchozí konfiguraci. To znamená, že bude používat vzhled, písma a konfiguraci prvků z upstreamu. Ubuntu 17.10 má vyjít 19. října.

(Zdroj: Softpedia)