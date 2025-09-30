Root.cz  »  Linux  »  GNU Linux-libre 6.17 nejen s upraveným ovladačem Intel IPU7

GNU Linux-libre 6.17 nejen s upraveným ovladačem Intel IPU7

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tux Linux Autor: Larry Ewing, podle licence: CC BY-SA 4.0

Projekt GNU vydal „odvšivenou“ verzi čerstvého jádra Linux 6.17. Na světě tak je GNU Linux-libre 6.17-gnu přinášející některé úpravy, na poli řešení binárních blobů. Nově jde například o ovladač Intel IPU7 pro webové kamerky posledních generací strojů Intel, například Lunar Lake či výhledově Panther Lake. Tvůrci zde provedli čistku v devicetree  souborech.

Dále jsou zmiňováni obvyklí podezřelí jako amdgpu, prueth, iwlwifi, btusb, pci mhi host, adreno a6xx, nova-core a Intel AVS. Naopak mizí ovladač QLogic infiniband. Doplňme, že „deblobovací“ skript je dostupný na stejném místě jako upravené linuxové jádro pro jednotlivé architektury.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI