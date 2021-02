Autor: Go lang

Russ Cox včera oznámil funkční port jazyka Go pro Windows/ARM64 včetně podpory cgo (API pro kód v C). Protože Go 1.16 je už za dveřmi (nedávno vyšlo ve verzi Release Candidate 1), bude nový port začleněn do Go 1.17.

Go 1.16 nově dostalo podporu pro ARM64 (Apple Silicon) na macOS a nové ABI (volací konvenci) využívající registry místo zásobníku (prozatím pouze na x64). Go 1.18 by mělo vyjít koncem roku s podporou generických typů.