Go 1.21 budě umět PGO - rychlejší programy i kompilace

Autor: Go lang

Ve středu vyšlo Go 1.21 RC2. V RC1 se totiž objevila chyba, ta byla opravena a vydáno bylo hned RC2. Mezi hlavní změny patří PGO (profile based optimization). To už bylo k testování v Go 1.20, ale v 1.21 již bude k ostrému nasazení. Stačí mít v hlavním adresáři soubor default.pgo a PGO bude použito. Očekává se zrychlení 2–7 %. Vlastní Go 1.21 je také kompilováno s PGO a kompiluje o 2–4 % rychleji (záleží na architektuře).





Také byl lépe optimalizován garbage collector. Některé aplikace mohou profitovat ze snížené maximální latence až o 40 %. Přibyly také nové vestavěné funkce clear, max a min. Více detailů v poznámkách k vydání.





(zdroj: phoronix)