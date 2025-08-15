Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Go 1.25 s experimentálním GC má o 10-40 % menší režii

Go 1.25 s experimentálním GC má o 10-40 % menší režii

Jan Fikar
Dnes
Golang Autor: Go lang

Go 1.25 s experimentálním GC má o 10–40 % menší režii 

V úterý vyšel jazyk Go ve verzi 1.25. Mezi novinky patří experimentální GC (garbage collector). Vývojáři hlásí v reálných aplikacích o 10 – 40 % menší režii GC při jeho použití. Při kompilaci je nový GC potřeba zapnout pomocí  GOEXPERIMENT=greenteagc.

Příkaz go vet má nové analyzátory waitgroup a hostport. Nově GOMAXPROCS  bere v úvahu kontejnery. Kompilátor a linker nyní ve výchozím stavu generují úspornější ladící formát DWARF5. Pokud si to nepřejete, je potřeba při kompilaci nastavit  GOEXPERIMENT=nodwarf5

(zdroj: phoronix)

