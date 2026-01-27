Root.cz  »  Hry  »  Godot 4.6, nová verze open-source herního enginu

Godot 4.6, nová verze open-source herního enginu

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Godot 3.4 Autor: SakuraMiyazono, podle licence: CC BY-SA 4.0
Godot 3.4

Čekání na Godota stále pokračuje, tentokrát s novou verzí 4.6. Editor enginu dostává nové téma vzhledu jménem Modern, uživatelé samozřejmě mohou zůstat u klasiky. Další novinkou pak změna v pojetí fyzikálního enginu Jolt, který si Godot sám vyvíjí: ve verzi 4.4 se objevil jako experimentální, nyní se stává výchozí částí enginu.

Nová verze také přináší výrazně přepracovaný systém screen space reflection (SSR) vedoucí k lepším výsledkům. Další klíčovou změnou pro vývojáře bude příchod knihovny libgodot, s níž lze engine přidávat do vlastních aplikací přímo, ne jako samostatně spouštěný. Přibyla také nativní podpora OpenXR 1.1, na platformě Windows pak je výchozí metodou renderingu Direct3D 12.

Novinek je daleko více, v oblasti rozhraní třeba plovoucí doky či úprava chování, kterou charakterizuje „klik != zaměření“, jsou zde další vylepšení pro textury, kreslení cest, mapování tónů, podporu různého hardwaru atd. Kompletní přehled novinek je v oznámení na domovském webu projektu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Sídlo startupu v Česku se nenosí

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI