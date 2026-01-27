Godot 4.6, nová verze open-source herního enginu

Čekání na Godota stále pokračuje, tentokrát s novou verzí 4.6. Editor enginu dostává nové téma vzhledu jménem Modern, uživatelé samozřejmě mohou zůstat u klasiky. Další novinkou pak změna v pojetí fyzikálního enginu Jolt, který si Godot sám vyvíjí: ve verzi 4.4 se objevil jako experimentální, nyní se stává výchozí částí enginu.
Nová verze také přináší výrazně přepracovaný systém screen space reflection (SSR) vedoucí k lepším výsledkům. Další klíčovou změnou pro vývojáře bude příchod knihovny
libgodot, s níž lze engine přidávat do vlastních aplikací přímo, ne jako samostatně spouštěný. Přibyla také nativní podpora OpenXR 1.1, na platformě Windows pak je výchozí metodou renderingu Direct3D 12.
Novinek je daleko více, v oblasti rozhraní třeba plovoucí doky či úprava chování, kterou charakterizuje „klik != zaměření“, jsou zde další vylepšení pro textury, kreslení cest, mapování tónů, podporu různého hardwaru atd. Kompletní přehled novinek je v oznámení na domovském webu projektu.