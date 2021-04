Google (Alphabet) vyhrál spor s Oracle o Android

Americký nejvyšší soud rozhodl ve sporu společností Alphabet (pod kterou spadá Google) a Oracle ve sporu o Android. Oracle požadoval za porušení autorských práv odškodné devět miliard dolarů. Podle soudu Google autorská práva Oraclu neporušil a ten tak nemá nárok na žádné odškodné.

Google postavil Android na programovacím jazyku Java. Ten vytvořila firma Sun Microsystems, kterou později koupil Oracle. API Androidu je shodné s Javou – shodná je struktura balíčků a tříd a také více než deset tisíc řádků zdrojového kódu. Právě API bylo předmětem sporu.

Soud dospěl k názoru, že API může být předmětem autorských práv. Většina poroty se přiklonila k tomu, že způsob, jakým API využil Google, spadá pod „fair use“ – v české legislativě by tomu odpovídalo právo na citace.

I am elated to announce that the Supreme Court ruled today that API reimplementation is fair use. This brings a ten year odyssey to an end. I'll have more to say later when I've had time to read the opinion.https://t.co/49CYTBkGHW