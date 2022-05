Google, Apple a Microsoft chtějí přihlašování bez hesla pomocí Passkey

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Včera byl Světový den hesel a u té příležitosti Google, Apple a Microsoft zveřejnili svoje plány na bezpečné přihlašování bez hesel. Mělo by jít o nový FIDO (Fast IDentity Online) a W3C (World Wide Web Consortium) standard s krátkým názvem Passkey. V podstatě půjde o ověřování pomocí aplikace v mobilním zařízení, jako to známe například při dvoufaktorovém ověřování. Ale tentokrát nebude heslo potřeba. Naopak bude potřeba se ověřit biometricky či pinem na mobilním zařízení.

Nově pak bude použit Bluetooth, ale jen kvůli detekci fyzické blízkosti zařízení. To by mohl být problém na starších PC. Passkey by se měl postupně nasazovat v průběhu příštího roku.

(zdroj: arstechnica)