Google bude integrovat AI do Chrome

Google bude do svého prohlížeče Chrome integrovat AI Gemini. AI bude dostupná pod ikonkou hvězdičky v pravém horním rohu. Gemini bude mít přístup nejen do aktivní záložky, ale do všech otevřených záložek. Bude také mít přístup do vašeho historie, kalendáře a YouTube.
Bude také umět detekovat běžné podvody. Brave již má nějakou dobu integrovaný svůj AI Leo také pod hvězdičkou v pravém horním rohu. Firefox také postupně zavádí funkce AI. Výjimkou je snad jen prohlížeč Vivaldi, který se zavázal nepodléhat módě umělé inteligence.
(zdroj: arstechnica)