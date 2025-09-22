Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Google bude integrovat AI do Chrome

Google bude integrovat AI do Chrome

Jan Fikar
Včera
43 nových názorů

Sdílet

Google Chrome Autor: Shutterstock / slyellow
Všechny změny se prozatím budou týkat desktopové verze prohlížeče

Google bude do svého prohlížeče Chrome integrovat AI Gemini. AI bude dostupná pod ikonkou hvězdičky v pravém horním rohu. Gemini bude mít přístup nejen do aktivní záložky, ale do všech otevřených záložek. Bude také mít přístup do vašeho historie, kalendáře a YouTube.

Bude také umět detekovat běžné podvody. Brave již má nějakou dobu integrovaný svůj AI Leo také pod hvězdičkou v pravém horním rohu. Firefox také postupně zavádí funkce AI. Výjimkou je snad jen prohlížeč Vivaldi, který se zavázal nepodléhat módě umělé inteligence.

(zdroj: arstechnica)

Zdroj: Youtube.com
Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

