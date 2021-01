Google bude ve Francii vydavatelům platit za online obsah

Dnes podepsal Google se sdružením francouzských vydavatelů dohodu o placení za online obsah. Není přesně známo, kolik bude Google platit. Ví se jen, že bude rozhodovat počet zveřejněných článků za den, měsíční návštěvnost a také jak médium přispívá k politické či obecné informovanost.

Google se placení dlouhodobě bránil. Například ve Španělsku v roce 2014 přijali zákon, podle kterého měl Google platit za úryvky z online médií. Google však odmítl a dokonce zrušil španělské Google News. Podle reformy zákona o copyrightu v EU před dvěma lety měly jednotlivé státy právo vyžadovat platby za úryvky z online obsahu, ale do teď se to nikomu nepodařilo. Nyní by se mohla situace změnit.

(zdroj: lupa)