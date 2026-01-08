Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Google bude vydávat zdrojové kódy Androidu dvakrát ročně

Google bude vydávat zdrojové kódy Androidu dvakrát ročně

Petr Krčmář
Dnes
Samsung Galaxy S23 Ultra telefon Android Autor: Shutterstock

Od začátku vývoje Androidu zveřejňoval Google zdrojový kód téměř každé nové verze, obvykle jen během několika dní od uvedení příslušné aktualizace na své vlastní mobilní zařízení Pixel. Od letošního roku však Google přichází s významnou změnou a zdrojové kódy AOSP budou zveřejňovány pouze dvakrát ročně.

Důvodem je podle Googlu zajištění stability platformy pro ekosystém Android a lepší sladění s modelem stabilního vývoje Androidu. S účinností od roku 2026, v souladu s naším modelem stabilního vývoje a za účelem zajištění stability platformy pro ekosystém, budeme ve druhém a čtvrtém čtvrtletí zveřejňovat zdrojový kód v AOSP. Pro vytváření a přispívání do AOSP doporučujeme používat android-latest-release namísto aosp-main. Větev manifestu aosp-latest-release bude vždy odkazovat na nejnovější verzi odeslanou do AOSP, píše se na stránce source.android.com.

Mluvčí společnosti Google uvedl, že současná změna pomáhá zjednodušit vývoj, eliminuje složitost správy více větví kódu a umožňuje dodávat stabilnější a bezpečnější kód vývojářům platformy Android. Zároveň zopakoval, že závazek společnosti Google vůči AOSP se nemění a že tento nový harmonogram vydávání pomáhá společnosti budovat robustnější a bezpečnější základ pro ekosystém Android.

Google tvrdí, že se jeho proces vydávání bezpečnostních oprav nezmění a že společnost bude i nadále každý měsíc vydávat bezpečnostní opravy ve speciální větvi určené výhradně pro bezpečnost pro příslušné verze operačního systému, stejně jako tomu bylo doposud.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

