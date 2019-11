 »   »  Google chce Android nad neupraveným linuxovým jádrem

Petr Krčmář

Android běží od úplného začátku nad linuxovým jádrem, ale je to jádro silně upravené výrobci čipů jako Qualcomm a MediaTek a také vývojáři samotné společnosti Google. Už mnoho let se objevují snahy o sblížení obou jader, teď se konečně Google rozhodl udělat v této oblasti zásadnější kroky.

Na letošní Linux Plumbers Conference měli přednášku také vývojáři Androidu, kteří představili plány na co největší sjednocení androidího jádra s vanilkovým. To by mělo zjednodušit život vývojářům Androidu, kteří by stovky úprav nemuseli portovat do novějších verzí jádra, zároveň by nemuseli podporovat šest let staré jádro. Výhody to ale přinese i linuxovému ekosystému, protože se tím vylepší například podpora architektury ARM, sníží se příkon a zlepší se bezpečnost.

K určitému zlepšení už došlo, před několika lety obsahovalo jádro Androidu na 60 000 řádek vlastního kódu, v loňském roce už to bylo jen 32 000. Bez úprav výrobců hardware. Během přednášky byl jako příklad předveden telefon Xiaomi Pocophone s nabootovaným Androidem nad neupraveným linuxovým jádrem. Ne vše sice fungovalo správně, například ukazatel baterie zobrazoval 0 %, přesto jde o velmi zajímavý posun.