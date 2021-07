Google Chrome 94 přijde s volbou vynucení přechodu na HTTPS na všech webech

Vývojáři prohlížeče Chrome pracují na volbě, která uživatelům umožní automaticky přejít na HTTPS na všech webech, které to podporují. Pokud by web nabízel pouze přístup přes HTTP, objeví se uživateli celoobrazovkové varování. Nová funkce by se měla objevit v Chrome verze 94. Mozilla jde ve svém prohlížeči Firefox velmi podobným směrem.

Pokud si tedy uživatel tuto volbu v Chrome zapne, bude mít jistotu, že se jeho prohlížeč nebude bez varování připojovat pomocí nešifrovaného HTTP. Cílem je ochrana proti odposlechu nebo únosu spojení někde po trase. Vývojáři chtějí podle následné zpětné vazby zvážit, zda v budoucnu nebudou tuto funkci uživatelům zapínat ve výchozím stavu.

Vývojáři chtějí také experimentovat se zámečkem v adresním řádku. Tomuto symbolu skutečně rozumí jen velmi málo uživatelů a většina z nich si jej chybně vykládá jako důkaz o důvěryhodnosti provozovatele webu. Proto se v Chrome 93 objeví experiment, který zámeček nahradí neutrální šipkou pro rozkliknutí menu. Uživatel navštěvující web po HTTP bude nadále výrazně varován.

