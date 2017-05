 »   »  Google chystá nenáročnou verzi Androidu s přízviskem Go

Roman Bořánek

Jak už jsme včera nakousli, Google na konferenci Google I/O mj. oznámil Android Go, což bude odnož systému Android určená pro slabší zařízení. Go by měl být méně náročný ve všech směrech – systém i aplikace budou vyžadovat méně systémových prostředků, méně místa v úložišti a také budou úsporněji nakládat s mobilními daty. Na Android Go sice poběží všechny aplikace, ale Google bude propagovat hlavně ty pro Go optimalizované.

Android Go se do světa dostane až příští rok a výrobci ho budou muset instalovat na zařízení s 1 GB nebo méně paměti, pokud si tedy budou chtít plácnout s Googlem. Je pravda, že tak málo paměti už mají jen opravdu levná zařízení. Google tak opět zřejmě cílí hlavně na rozvojové země s nízkou kupní sílou a horším datovým připojením.