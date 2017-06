 »   »  Google dá vydavatelům půl roku na to, aby se připravili na jeho filtrování reklam

Petr Krčmář

Google před časem představil svůj plán na zlepšení situace v internetovém reklamním byznysu. Řada společností, včetně Google, závisí na příjmech z reklamy, ale uživatelé jsou unaveni z otravných a problémových reklamních formátů. Společnost se proto rozhodla do prohlížeče Chrome zařadit filtr, který zablokuje reklamy neodpovídající pravidlům definovaným skupinou Coalition for Better Ads.

Vydavatelé ale prý budou mít minimálně půl roku čas na přípravu, dostanou také nástroj, kterým bude možné ověřit stav na konkrétním webu a získat tipy k nápravě. Zároveň se prý připravuje nástroj Funding Choices, který uživatelům blokujícím reklamu zobrazí varování a umožní jim buď blokování vypnout nebo přispět vydavateli na provoz výměnou za web bez reklamy.

Něco podobného už déle než rok nabízí svým čtenářům také Root.cz. Namísto blokování reklam je možné přímo přispět redakci. Statistiky o používání dobrovolných příspěvků najdete v článku Rok s příspěvky od čtenářů: 131 podporovatelů používá hlavně platební kartu.