 »   »  Google dostal od EU rekordní pokutu 2,42 miliard eur, manipuloval výsledky vyhledávání

Petr Krčmář

Google dostal od Evropské unie rekordní pokutu ve výši 2,42 miliard eur. Zneužíval prý svého dominantního postavení, manipuloval výsledky vyhledávání a upřednostňoval vlastní služby před konkurencí. Konkrétně mělo jít o službu Google Shopping (Nákupy Google), která umožňuje srovnávat nabídky e-shopů. Google s rozhodnutím nesouhlasí a zvažuje odvolání.