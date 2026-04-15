Root.cz  »  Připojení k Internetu

Google hlásí 50 % uživatelů přistupujících po IPv6

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

IPv6 ethernet Autor: Depositphotos

Google měří dlouhodobě množství přístupů ke svým službám pomocí protokolu IPv6. Jeho podrobné statistiky jsou také obecným ukazatelem penetrace tohoto protokolu v jednotlivých zemích i po celém světě. Čísla nyní ukazují, že polovina uživatelů přistupuje ke Googlu právě po IPv6. V sobotu 28. března byla poprvé překonána hranice 50 %, obvykle se už delší dobu během víkendů čísla pohybují těsně pod padesátkou.

Situace se ovšem významně liší mezi jednotlivými státy. Nejlépe je na tom Francie, která dosahuje na penetraci okolo 86 %, na dalších místech žebříčku jsou Indie se 75 %, Německo se 77 % a Saúdská Arábie se 69 %. Česko ukazuje podprůměrných 40 % a Slovensko dokonce jen asi 9 %. 

Přechod na IPv6 je urychlován především nedostatkem adres v protokolu IPv4, což omezuje možnosti připojení nových zařízení k internetu. Tento problém se stává stále naléhavějším, zejména s rostoucím počtem mobilních zařízení a IoT (Internet of Things). Před deseti lety se globální penetrace pohybovala okolo 7 %, před pěti to bylo okolo 30 %.

Zejména mobilní operátoři reagují na tuto situaci přechodem na IPv6, aby zajistili dostatečný adresní prostor pro své uživatele. V Česku už IPv6 podporují všichni tři hlavní mobilní operátoři: O2, VodafoneT-Mobile.

Google IPv6 50 %

 Poprvé byla 50% hranice překonána 28. března 2026

Autor: Google

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



