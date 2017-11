 »   »  Google je v některých zemích opět výchozím vyhledávačem ve Firefoxu

Petr Krčmář

Mozilla vydala přelomový Firefox 57 a s ním přišla i jedna změna týkající se vyhledávačů: Google se opět stává výchozím vyhledávačem. Týká se to zatím jen uživatelů ve Spojených státech, Kanadě, Hong Kongu a Tchaj-wanu. Mozilla původně výchozí vyhledávač vyměnila v roce 2014, kdy uzavřela smlouvu se společností Yahoo a upřednostnila tak její vyhledávač.

Smlouva byla uzavřena na dobu pěti let, ale Mozilla se ji nyní rozhodla vypovědět, protože podle svých slov chce dělat to nejlepší pro uživatele, značku a hlavně zvýšit kvalitu vyhledávání ve svých produktech. Pokud se vám nové nastavení nelíbí, můžete si jej samozřejmě změnit, Firefox obsahuje i další předinstalované vyhledávače a je možné do něj přidat další.