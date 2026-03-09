Root.cz  »  Elektronická pošta  »  Google má ovládání přes příkazovou řádku pro Gmail, kalendář, Drive a další

Google má ovládání přes příkazovou řádku pro Gmail, kalendář, Drive a další

Jan Fikar
Včera
9 nových názorů

příkazová řádka termiál Autor: Depositphotos

Minulý týden bylo představeno Google Workspace CLI pro ovládání přes příkazovou řádku všech Workspace produktů Google jak jsou Gmail, kalendář, Drive, Docs a další. Samozřejmě nejde o snahu zalíbit se starým mohykánům, kteří vše ovládají z příkazové řádky. Jde o jednodušší integraci pro agenty AI, jako třeba OpenClaw. Zde je však na místě opatrnost.

Jde o open source s licencí Apache 2.0 a zdrojové kódy jsou na GitHubu. Google Workspace CLI je napsán v Rustu a používá Node.js. Ačkoli jeho autorem je Google, produkt nemá žádnou oficiální podporu Google.

(zdroj: arstechnica)

