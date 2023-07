Google má znovu kvantovou převahu se 70 qubity

Autor: Google

Před téměř čtyřmi lety Google oznámil, že má kvantovou převahu nad klasickými počítači se svým 53qubitovým počítačem Sycamore-53. Podle jejich odhadů by stejnou úlohu klasický počítač s milionem jader řešil 10 tisíc let.





Nyní má Google Sycamore-70 se 70 qubity a odhaduje, že zatím nejrychlejší superpočítač Frontier (8,7 milionu jader) by úlohu o optimální hloubce 24 cyklů řešil 47 let. Přitom byl použit maximální špičkový výkon 1,7 EFlop/s a nějaká odhadovaná účinnost výpočtu 20 %. Zajímavé je také, že podle stejné metody by Frontier potřeboval pro výpočet na Sycamore-53 jen 6 sekund. Tedy čtyři roky starý odhad 10 tisíc let byl poněkud přehnaný.





V tabulce také najdete čínské Zuchongzhi-56 a Zuchongzhi-60 (podle matematika a astronomaCu Čchung-č’). Tam by Frontier počítal 25 minut a 39 dní. Čína je v kvantových počítačích velmi aktivní. Na začátku roku oznámili prolomení RSA, ale většina odborníků je skeptických. V tomto případě byl použit jen 10qubitový počítač.

(zdroj: slashdot)