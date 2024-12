Google Messages nepoužívá vždy šifrování

Google Messages je aplikace pro Android, která umožňuje komunikovat textovými zprávami pomocí SMS a RCS (Rich Communication Services). Na stránce v Google Play se tvrdí, že zprávy jsou zašifrovány E2E. To však není podle Johna Grubera přesné.





Šifrování E2E u RCS je zapnuté pouze tehdy, pokud komunikujete jen s uživateli, kteří mají poměrně nové verze Google Messages na Androidu. S ostatními přes RCS, co mají například Apple, nebo jiného RCS klienta zpráva šifrovaná není. Stejně tak pokud se komunikuje přes SMS. Navíc rozdíl nepoznáte hned podle barvy, jako například u Apple (zelená – nešifrovaná, modrá – šifrovaná, proprietární protokol), ale jen podle malinkého zámečku. K tomu například aplikace Google Voice vůbec RCS nepodporuje a to i přes to, že Google dost RCS propaguje.

(zdroj: slashdot)