 »   »  Google nabízí open-source projektům finanční podporu pro zvýšení bezpečnosti

Petr Krčmář

Google na svém blogu oznámil rozšíření svého programu pro financování vývoje bezpečnostních záplat pro otevřené projekty. Nově nabídne také peníze pro jednotlivé projekty, které si díky nim budou moci dovolit navýšit své vývojářské kapacity. Malým týmům je přislíbeno 5000 dolarů a těm velkým 30 000 dolarů.

Menší projekty by díky podpoře mohly opravit menší chyby, implementovat sandboxing, vyčistit integerovou aritmetiku a podobně. Velké projekty by pak měly investovat do získání nových dlouhodobých vývojářů, či implementovat větší bezpečnostní funkce.

Kdokoliv může nominovat svůj oblíbený projekt, odborná komise pak každý měsíc vybere ty, které budou finančně podpořeny. Přednostně budou podpořeny projekty s dopadem na bezpečnost internetu nebo projekty s velkou uživatelskou základnou.