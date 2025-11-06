Root.cz  »  Věda a výzkum  »  Google navrhuje nová datacentra pro AI umístěná ve vesmíru

Google navrhuje nová datacentra pro AI umístěná ve vesmíru

Petr Krčmář
Dnes
50 nových názorů

Satelit Autor: Depositphotos
Galileo ve smartphonech

Google představil nový ambiciózní projekt Suncatcher – vypuštění konstelace solárních družic vybavených vlastními procesory TPU (Tensor Processing Units), které budou tvořit orbitální datová centra pro umělou inteligenci. Mohl by se tím vyřešit hlavní problém současného růstu: nedostatek energie tady dole na planetě.

V budoucnu tedy může být vesmír tím nejlepším místem pro škálování výpočetního výkonu. Slunce je nejvýznamnějším zdrojem energie v naší sluneční soustavě, vyzařuje více energie než 100 bilionkrát více, než je celková produkce elektřiny lidstva. Na správné oběžné dráze může být solární panel až osmkrát výkonnější než na Zemi a vyrábět energii téměř nepřetržitě, píše Travis Beals z Googlu.

Praktická realizace tohoto plánu samozřejmě vyžaduje překonání významných překážek. Jednou z nich je nalezení dostatečného počtu nosných raket, které by dokázaly vynést na oběžnou dráhu potřebné množství infrastruktury. Přestože společnost SpaceX plánuje ročně uskutečnit více než 140 startů, taková kapacita není snadno dostupná.

Dalším problémem jsou náklady na samotné vypuštění. Pokud bychom předpokládali, že během deseti let cena klesne na 200 dolarů za kilogram, Google tvrdí, že vesmírná datová centra budou z hlediska nákladů na energii přibližně srovnatelná se svými pozemskými ekvivalenty. Současné ceny vypuštění jsou ovšem více než desetkrát vyšší.

Pro komunikaci družic by bylo nutné využít pokročilé bezdrátové technologie, které by dokázaly ve vakuu posílat data rychlostí desítek terabitů za sekundu. To je ovšem zase energeticky velmi náročné provozovat na větší vzdálenost, proto by družice musely udržovat velmi těsný kontakt. Google navrhuje skupinu 81 satelitů, které budou létat ve vzdálenosti 100–200 metrů od sebe v uspořádání o průměru dva kilometry a ve výšce 650 kilometrů.

Vstoupit do diskuse (50 názorů)
