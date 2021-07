Google navrhuje příznak SWAP_FLAG_HIBERNATE_ONLY, který by rezervoval swap jen pro hibernaci (suspend to disk). Důvodem je, že swap má velké nároky na rychlost a také na výdrž blokového zařízení, což u hibernace neplatí. A v některých případech by tedy mohlo být výhodné prostor pro hibernaci a swap oddělit.

Oddělené soubory pagefile.sys a hiberfil.sys mají také například Windows.

(zdroj: phoronix)