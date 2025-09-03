Root.cz  »  Byznys  »  Google nemusí prodat Chrome ani Android, musí ale sdílet data s konkurencí

David Ježek
Včera
Google Ads Autor: Depositphotos

Soud ve Washingtonu rozhodl v případu společnosti Alphabet / Google o jejím možném monopolním postavení. Ve stručnosti jde o to, že Google nemusí dle soudu prodat ani prohlížeč Chrome, ani operační systém Android, musí však začít více sdílet data s konkurencí, aby bylo možné konkurenci na trhu vyhledávání a dalších, obnovit. Soudce Amit Mehta také rozhodl, že si Google může podržet Android, nesmí ale v dohodách s partnery z řad výrobců zařízení omezovat možnost konkurence dalších poskytovatelů softwarových produktů.

Akcie Alphabetu zareagovaly více než 7% růstem (rostly i Akcie Applu, který má od Googlu 20 miliard dolarů ročně), americké ministerstvo spravedlnosti zváží další kroky. Každopádně tento výrok aktuálně uzavírá více než pětiletou právní bitvu mezi jednou z největších korporací současného světa a americkou vládou. Jaké změny přinese povinnost sdílení dat s konkurencí, a jak se případně Google k plnění této povinnosti postaví, to ještě uvidíme.

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

