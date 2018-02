 »   »  Google odstranil tlačítko „Zobrazit obrázek“ z vyhledávání obrázků

Petr Krčmář

Google z vyhledávání obrázku odstranil tlačítko „Zobrazit obrázek“, které vás dříve přesměrovalo přímo na adresu obrázku, který se zobrazil samostatně. Odstranění této funkce je součástí dohody mezi Googlem a agenturou Getty, které spolu vedou soudní při.

Obě společnosti oznámily nové partnerství, které umožní Googlu dále zobrazovat fotografie společnosti Getty ve výsledcích vyhledávání obrázků . Změna se samozřejmě dotkne uživatelů, kterým už neumožní snadno přistoupit přímo k výsledku vyhledávání. Google je ale už léta terčem kritiky fotografů a vydavatelů, kteří tvrdí, že je díky službě možné snadno stáhnout obsah chráněný autorským zákonem. Odstranění tlačítka je jen dalším z mnoha kroků vyplývajících z této kritiky.

Cílem těchto snah je připravit uživatele o možnost přijít přímo na adresu obrázku, místo toho by měl uživatel navštívit stránku vydavatele a tam vidět související obsah nebo reklamu. To je sice dobré pro vydavatele, ale naštve to někoho, kdo hledá obrázek. Stránky se snaží tomuto přístupu bránit samy, například tím, že návštěvníka obrázku přesměrují jinam.

Kromě tlačítka „Zobrazit obrázek“ zmizela také funkce „Vyhledat podle obrázku“. Důvod je stejný: funkce byla zneužívána k tomu, aby byl nalezen podobný obrázek bez ochranných značek, které jej v náhledech z fotobank znehodnocují.