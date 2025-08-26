Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Google omezuje sideloading aplikací do Androidu, bude vyžadovat povinné ID

Google omezuje sideloading aplikací do Androidu, bude vyžadovat povinné ID

fatalerror
Dnes
78 nových názorů

Sdílet

Android 13 Autor: Google
Android 13

Google oznámil, že od druhé poloviny příštího roku bude zavedeno povinné kontrolování ID nově instalovaných aplikací u certifikovaných telefonů s Google Play a aplikacemi od společnosti Google.

V praxi to znamená, že před jakoukoliv instalací se provede ověření, zda ID je v databázi Google či ne. Pokud ne, tak by se aplikace nikdy neměla nainstalovat.

Tento požadavek bude vynucován od září 2026 v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku. Poté by se měl rozšířit do dalších částí světa. Google si od tohoto kroku slibuje lepší bezpečnost při stahování aplikací z internetu (sideloading) a alternativních obchodů s aplikacemi. Znamená to také, že i když testujete jako vývojář svou aplikaci, potřebujete si přes Google vytvořit ID.

Nekomerční vývojáři, studenti a vývojáři aplikací pro alternativní zdroje by měli projít jinými kroky k vytvoření ID než vývojáři pro Google Play (a placených aplikací).

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (78 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

fatalerror

Témata:

Dále u nás najdete

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI