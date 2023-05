Google oznámil 967 přispěvatelů přijatých do Summer of Code

Autor: Google

Google oznámil uzavření přihlášek do letošního kola projektu Summer of Code, ve kterém studenti pomáhají vyvíjet svobodný software a dostanou za to navíc zajímavou finanční odměnu. Do projektu je v současné době zapojeno 171 organizací, které vybírají z návrhů na vylepšení svého zdrojového kódu.





Celkem se letos přihlásilo 43 765 žadatelů ze 160 zemí, kteří dohromady předložili 7 723 návrhů. Z nich bylo vybráno 967 přispěvatelů ze 65 zemí, kteří se letošního vývojářského léta zúčastní. Mezi zapojenými organizacemi jsou například: FreeBSD, Python, GNOME, Tor, Coreboot, Blender, LibreOffice, Gentoo, Chromium, VideoLAN, PostgreSQL, GIMP, KDE a mnoho dalších.





Samotný vývoj začne 29. května a většina studentů jej ukončí do 5. září. Už druhým rokem ale mohou přispěvatelé požádat o delší období a dokončit své projekty do poloviny listopadu.