Google oznámil první ověřitelný kvantový algoritmus s praktickým využitím

Společnost Google oznámila, že poprvé v historii dokázal kvantový počítač úspěšně spustit ověřitelný algoritmus na hardwaru, čímž překonal i nejrychlejší klasické superpočítače. Použitý algoritmus dokáže vypočítat strukturu molekuly a otevírá cestu k reálným aplikacím. Výpočet proběhl 13 000krát rychleji než by to trvalo nejrychlejšímu superpočítači světa.

V roce 2019 Google oznámil, že dosáhl tzv. kvantové převahy (nebo také kvantové nadvlády), kdy provedl výpočet na svém kvantovém čipu Sycamore za pouhých 200 sekund, zatímco nejvýkonnější klasický superpočítač by na stejný úkol potřeboval přibližně 10 000 let. Jednalo se však o vysoce specifický a uměle vytvořený problém.

Současný algoritmus má ale praktické využití a zaměřuje se na fyzikální simulace s potenciálem pro výzkum materiálů, chemii a biologii. Použit byl čip Willow, díky kterému bylo možné výrazně potlačit množství chyb, které dříve limitovaly reálné nasazení kvantových počítačů. Dnešní průlom nás přibližuje kvantovým počítačům, které mohou přinést významné objevy v oblastech jako medicína a materiálové vědy, uvádějí zástupci společnosti.

Vědci ze společnosti Google publikovali první ověřitelnou kvantovou výhodu při použití algoritmu OTOC (Out-of-Order Time Correlator) v časopise Nature. Svůj postup nazývají kvantové ozvěny, neboli Quantum Echoes. Využívá přitom principů kvantové mechaniky k měření a pochopení složitých procesů v kvantových systémech. Lze si je představit jako formu ultrazvukového nebo radarového měření, kde se do prostředí vyšle signál a analyzuje se jeho odezva.

Podle Googlu je to poprvé v historii, kdy kvantový počítač úspěšně spustil ověřitelný algoritmus, který překonává schopnosti superpočítačů. Kvantová ověřitelnost znamená, že výsledek lze zopakovat na jakémkoli jiném počítači stejné úrovně. Tento opakovatelný výpočet je základem pro škálovatelné ověřování, díky čemuž se kvantové počítače přibližují k tomu, aby se staly nástroji pro praktické aplikace, vysvětlují vědci.

