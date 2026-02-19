Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Petr Krčmář
Dnes
Po loňském představení telefonu Google Pixel 10 byla nyní představena také odlehčená varianta Google Pixel 10a. Má jednoduchý a čistý vzhled, který nekazí ani vystupující oblast se zadními fotoaparáty. Ty jsou zapuštěny do těla a nepřekážejí ani v kapse ani při položení na stůl. Telefon má odolný hliníkový rám a plastová záda, která mohou být v barvách Lavender, Berry, Fog nebo Obsidian.

Displej chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass 7i a odolnost zajišťuje krytí IP68. Přední straně vévodí 6,3palcový Actua displej, který má podle výrobce o 11 % vyšší jas (3000 nitů) a je tak lépe čitelný na přímém slunci. Rozlišení zůstává na  Full HD+ (1080×2424) a obnovovací frekvence je 120 Hz.

Uvnitř běží procesor Google Tensor G4, který je doplněn o 8 GB paměti RAM a 128 nebo 256 GB úložiště. Telefon nabídne podporu Wi-Fi 6E, Bluetooth v6 a v nouzové situaci bez mobilního signálu je možné použít nouzové volání přes družici, což je funkce poprvé podporovaná také v Česku.

Telefon má rozměry 153,9 mm (výška) × 73 mm (šířka) × 9 mm (tloušťka) a hmotnost 183 g. Baterie má kapacitu 5100 mAh, lze ji nabíjet 45W zdrojem nebo 10W bezdrátovou nabíječkou. Cena za model s menším 128GB úložištěm je 13 290 Kč a za variantu s 256GB prostorem pak zaplatíte 15 690 Kč. Objednávat je možné v českém obchodě Google Store.

