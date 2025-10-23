Root.cz  »  Server  »  Google postupně převádí všechny interní pracovní úlohy na architekturu ARM

Google postupně převádí všechny interní pracovní úlohy na architekturu ARM

Petr Krčmář
Dnes
Google TPU a datacentrum Autor: Google

Google upravuje všechny své interní pracovní úlohy tak, aby běžely jak na platformě x86, tak na vlastních čipech Axion využívajících architekturu ARM. Hlavní služby jako YouTube, Gmail, BigQuery a dalších 30 000 procesů již běží na obou architekturách. Celkem 70 000 aplikací ještě čeká podobná změna.

Firma tvrdí, že hlavním důvodem je vyšší efektivita a zároveň výkon nových čipů. Ty poskytují až o 65 % lepší poměr cena/výkon a až o 60 % vyšší energetickou účinnost než srovnatelné instance. Pro jejich využití ale bylo potřeba upravit veškerý kód tak, aby bylo možné jej zkompilovat také pro druhou platformu.

Vývojáři společnosti Google k tomu vydali vlastní studii [PDF], ve které popisují zkušenosti z tohoto rozsáhlého projektu, ve kterém kombinují tvrdou ruční práci, automatizaci a umělou inteligenci. Nejprve jsme migrovali některé z našich nejdůležitějších úloh, jako jsou F1, Spanner a Bigtable, pomocí běžných softwarových postupů, včetně týdenních schůzek a specializovaných inženýrů, uvádějí autoři. V této rané fázi jsme narazili na problémy, ale zdaleka ne v takovém rozsahu, jak jsme očekávali. Ukázalo se, že moderní kompilátory a nástroje, jako jsou sanitizéry, odstranily většinu překvapení.

Nejvíce práce tak zabraly opravy testů původně hodně přizpůsobených stávajícím serverům na x86, aktualizace starých složitých systémů sestavování a vydávání a provozní problémy s nasazením v produkčních konfiguracích. Dbáme na to, aby nedošlo k destabilizaci kritických systémů, vysvětlují také vývojáři.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

