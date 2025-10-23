Google postupně převádí všechny interní pracovní úlohy na architekturu ARM

Google upravuje všechny své interní pracovní úlohy tak, aby běžely jak na platformě x86, tak na vlastních čipech Axion využívajících architekturu ARM. Hlavní služby jako YouTube, Gmail, BigQuery a dalších 30 000 procesů již běží na obou architekturách. Celkem 70 000 aplikací ještě čeká podobná změna.
Firma tvrdí, že hlavním důvodem je vyšší efektivita a zároveň výkon nových čipů. Ty poskytují až o 65 % lepší poměr cena/výkon a až o 60 % vyšší energetickou účinnost než srovnatelné instance. Pro jejich využití ale bylo potřeba upravit veškerý kód tak, aby bylo možné jej zkompilovat také pro druhou platformu.
Vývojáři společnosti Google k tomu vydali vlastní studii [PDF], ve které popisují zkušenosti z tohoto rozsáhlého projektu, ve kterém kombinují tvrdou ruční práci, automatizaci a umělou inteligenci.
Nejprve jsme migrovali některé z našich nejdůležitějších úloh, jako jsou F1, Spanner a Bigtable, pomocí běžných softwarových postupů, včetně týdenních schůzek a specializovaných inženýrů, uvádějí autoři.
V této rané fázi jsme narazili na problémy, ale zdaleka ne v takovém rozsahu, jak jsme očekávali. Ukázalo se, že moderní kompilátory a nástroje, jako jsou sanitizéry, odstranily většinu překvapení.
Nejvíce práce tak zabraly opravy testů původně hodně přizpůsobených stávajícím serverům na x86, aktualizace starých složitých systémů sestavování a vydávání a provozní problémy s nasazením v produkčních konfiguracích.
Dbáme na to, aby nedošlo k destabilizaci kritických systémů, vysvětlují také vývojáři.