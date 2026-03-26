Root.cz  »  Bezpečnost

Google posunul den Q již na 2029

Jan Fikar
Včera
11 nových názorů

Sdílet

Klíče Autor: Depositphotos

Den Q (Q Day) je okamžikem, kdy kvantové počítače budou umět prolomit šifrování s veřejným klíčem, na čemž je založena veškerá předkvantová bezpečnost. Nově Google na svém blogu píše, že chce být na den Q připraven již v roce 2029.

Již od zveřejnění Shorova algoritmu pro kvantové počítače v roce 1994 se spekulovalo, kdy nastane den Q. Vtipné je, že posledních 30 let se den Q nacházel vždy 10–20 let v budoucnosti. V roce 2012 se odhadovalo, že je na klíč RSA s 2048 bity potřeba kvantový počítač s miliardou qubitů. V roce 2019 klesl tento odhad na 20 milionů qubitů. V minulém roce výzkumník Google vydal článek, že bude stačit jen milion qubitů.

Neví se, co Google vedlo k tak dramatickému snížení odhadu dne Q. Například NSA říká, že k němu dojde v roce 2031. Nicméně Google začíná zabezpečovat nadcházející Android 17 postkvantovými algoritmy, jako je ML-DSA.

(zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse (11 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Claude ve firmách získává na popularitě

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

