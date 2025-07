Google potvrdil spojení systémů Chrome OS a Android do jedné platformy

Už mnoho měsíců se spekuluje o tom, že Google plánuje spojit operační systémy Chrome OS a Android do jedné jediné platformy. Nyní to v rozhovoru pro TechRadar potvrdil Sameer Samat, prezident ekosystému Android ve společnosti Google. Během rozhovoru se nejprve zeptal novináře, proč nepoužívá Android a jaké aplikace používá na zařízeních Apple Watch, iPhone a MacBook.





Poté vysvětlil, proč ho zajímá uživatelský pohled a návyky z jiných prostředí. Ptal jsem se proto, že se chystáme spojit Chrome OS a Android do jedné platformy, a velmi mě zajímá, jak dnes lidé používají své notebooky a co na nich dělají, vysvětlil pak Sameer Samat.

Je to zřejmě poprvé, co zástupce společnosti Google veřejně přiznal plány na sloučení obou platforem. Sameer Samat bohužel neposkytl žádné další podrobnosti o této iniciativě. Plán společnosti Google začlenit Chrome OS do systému Android přichází také v době, kdy samotný systém Android získává několik funkcí pro velké displeje. Mezi tyto doplňky patří vlastní režim plochy, okenní zobrazení na ploše, vylepšené funkce pro správu externích displejů a lepší přizpůsobitelnost aplikací.

Chrome OS je založen na linuxovém jádru a je navržen především pro používání webových aplikací a cloudových služeb. Jeho hlavními devízami jsou rychlost a jednoduchost, což uživatelům umožňuje rychle se přihlásit a začít pracovat. Chrome OS je nejčastěji používán na zařízeních známých jako Chromebooky, které se vyznačují dlouhou výdrží baterie a nízkou hmotností. Systém podporuje aplikace z obchodu Google Play, což rozšiřuje jeho funkčnost o mobilní aplikace.