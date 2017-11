 »   »  Google představil Fast Pair, rychlé párování Bluetooth

Petr Krčmář

Google představil technologii Fast Pair, která zjednodušuje a zrychluje párování Bluetooth zařízení – typicky sluchátek s chytrým telefonem či tabletem. Výsledek je velmi podobný tomu, jak Apple páruje sluchátka AirPods se zařízeními s iOS.

K párování se využívá kombinace Bluetooth Low Energy pro oznamování a vyhledávání zařízení a pak tradiční Bluetooth pro párování. Funguje to tak, že se na zařízení zapne párování, telefon si toho sám všimne a zobrazí notifikaci s informacemi o zařízení. Na tu stačí ťuknout a je hotovo.

Pochopitelně to vyžaduje podporu na obou stranách, v případě Androidu vám stačí verze 6.0 a vyšší společně s Google Play alespoň ve verzi 11.7. U sluchátek je to zatím výrazně horší, podporováno je pouze několik málo modelů. Budeme si muset počkat na to, zda výrobci zareagují a budou Fast Pair podporovat.