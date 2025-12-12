Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Google představil nový experimentální prohlížeč Disco s AI

Google představil nový experimentální prohlížeč Disco s AI

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Google Disco Autor: Google

Google včera představil nový experimentální prohlížeč Disco (zkráceně Discovery), který používá AI. Nejde o konkurenci k běžnému prohlížeči Chrome, ale o experiment používající nový model Gemini 3.

Oproti běžnému prohlížeči dokáže Disco vytvořit na požádání jednoduchou webovou aplikaci, která vám například vysvětlí entropii, pomůže vybrat postel, nebo si s vámi zahraje pexeso. V současnosti je možné se zapsat na čekací listinu, ale je potřeba potvrdit, že žijete v USA. Dále pak musíte souhlasit, že všechna data z Disco budou předána Google. Je tedy potřeba vyhnout se potenciálně citlivému obsahu.

(zdroj: slashdot)

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Takto vypadá největší čip na světě

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Těžba dat versus strojové učení

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější