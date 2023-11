Google přepisuje do Rustu části linuxového jádra důležité pro Android

Autor: Depositphotos

Inženýři společnosti Google ve středu zveřejnili první sadu záplat, které reimplementují kód Binder systému Android v linuxovém jádře v programovacím jazyce Rust. Binder je v Androidu zodpovědný za komunikaci mezi procesy (IPC) a další úlohy. Doposud je napsán v jazyce C a vývojáři si od přepsání do Rustu slibují pokrok směrem k bezpečnějšímu systému.





Binder se v průběhu let stal velmi složitým na údržbu a jeho další vývoj má zásadní význam pro sandboxing v prostředí Androidu. Právě vysoká složitost způsobila, že pokračování ve vývoji Binderu a řešení technického dluhu je mimořádně obtížné, aniž by to způsobilo bezpečnostní problémy. Aby Binder i nadále vyhovoval potřebám systému Android, potřebujeme lepší způsoby zvládání (a snižování!) složitosti bez zvyšování rizika, píší vývojáři.





Největší změnou je samozřejmě samotná volba programovacího jazyka. Rozhodli jsme se použít jazyk Rust, protože v Binderu přímo řeší řadu problémů, se kterými jsme se v posledních letech potýkali. Zabraňuje chybám při počítání referencí, zamykání, kontrole hranic a také hodně přispívá ke snížení složitosti ošetřování chyb. Kromě toho bylo možné použít lepší typový systém k zakódování sémantiky vlastnictví různých struktur a ukazatelů, čímž se složitost správy životnosti objektů dostává z rukou programátora a snižuje se tak riziko mnoha problémů.

