Google řekl, co je potřeba pro navrácení podpory JPEG XL do Chrome

David Ježek
Včera
JPEG XL Autor: Jon Sneyers
JPEG XL

Zatímco před třemi lety se Google z moci svého internetového de facto monopolu rozhodl formát JPEG XL pohřbít, jiní jej dále rozvíjeli a implementovali. Podpora JPEG XL míří do PDF, implementuje jej jak Safari, tak Firefoxu a tak vlastně ten jediný, co stojí opodál, se jmenuje Chromium a vše z něj vycházející. Google tak mění rétoriku.

Rick Byers z Googlu uvádí, že signály o zájmu o JPEG XL pozorují třeba díky upvotingu bugů v Chromiu, návrzích na interoperabilitu a různých průzkumech. Rádi by tak viděli nějakou svižnou a paměťově bezpečnou implementaci JPEG XL, které by se někdo ujal a udržoval v Chromiu i její podporu. Bude-li tak, pak se podpora dostane do Google Chrome.

Nabízí se samozřejmě různé možnosti, včetně projektu jxl-rs, na Rustu postavené implementaci. Jestli, kdy a jaké řešení bude nakonec realizováno, se prozatím nechme překvapit. Snad se jen sluší nezapomenout na dvě postesknutí, která se nabízí: za prvé to, že předně byla hloupost podporu tohoto formátu vůbec odstraňovat, a za druhé řečnická otázka: je na tom Google tak špatně, aby kromě miliónu aspektů v Chromiu nemohl sám podporovat i JPEG XL a nečekat, najde-li se nějaký Samaritán?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

