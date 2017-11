Redakce

Vypadá to, že Google začne přispívat do vývoje Swiftu od Apple. Pro tyto účely vytvořil na svém Githubu fork. Dává to smysl, protože Swift ve své nadcházející verzi 5 by měl mít konečně stabilizované ABI a bude proto skutečně platformě nezávislý.

Pravděpodobně na tom bude mít nemalou zásluhu Chris Lattner, který do Google nastoupil před čtyřmi měsíci a má na svědomí takové věci jako právě Swift nebo LLVM.