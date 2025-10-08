Root.cz  »  WWW  »  Google spouští Režim AI v Česku: mění vyhledávač v univerzální odpovídač

Google spouští Režim AI v Česku: mění vyhledávač v univerzální odpovídač

Petr Krčmář
Dnes
11 nových názorů

Sdílet

Režim AI Google Autor: Google

Google začal rozšiřovat Režim AI (AI Mode) do více než tří desítek nových zemí, včetně České republiky a Slovenska. Zatím se musejí uživatelé do nového režimu přepnout, časem se z něj zřejmě stane výchozí způsob práce s Googlem. Zda už máte režim k dispozici zjistíte na stránce google.com/ai.

Nová záložka nahrazuje klasické vyhledávací pole konverzačním rozhraním. Uživatel může klást chatbotu Gemini dotazy v plných větách a dostávat odpovědi ve formě formulovaného nebo strukturovaného textu. Během konverzace může od vyhledávače požadovat upřesnění nebo doplňující informace. Konverzaci lze kdykoli přerušit a později v ní pokračovat tam, kde uživatel přestal.

Režim AI doplňuje dříve zavedené AI Přehledy (AI Overviews), které u rostoucího počtu dotazů ve výsledcích Googlu nahrazují klasický seznam odkazů na weby boxem s odpovědí generovanou AI. Pavel Ungr na serveru Lupa.cz varoval, že to bude znamenat velké změny pro řadu webů i služeb, které jsou závislé na přímé návštěvnosti uživatelů. Nejde o dočasný experiment, ale o novou éru. Pro weby, markeťáky a SEO specialisty to znamená jediné: staré triky a zkratky přestávají platit. Otázka už nezní, jestli AI změní internet, ale jak rychle se to stane.

(Zdroj: Lupa.cz)

Vstoupit do diskuse (11 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI