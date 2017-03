 »   »  Google Summer of Code už přijímá registrace

Roman Bořánek

Ode dneška zájemci mohou posílat přihlášky do Google Summer of Code 2017. Program asi netřeba příliš představovat, ale ve zkratce jde o to, že studenti mohou v létě pracovat na nejrůznějších open-source projektech a Google jim za to platí. Na podání přihlášek je čtrnáct dní, měsíc poté bude zveřejněno vyhodnocení.

Do letošního ročníku se zapojilo více než dvě stě organizací včetně cca čtyřiceti nových. Změna proběhla v systému stipendií, která nově nemají jednotnou výši, ale jsou upravena podle kupní síly domovské země studenta. Rozmezí je 2400–6000 dolarů, pro Českou republiku stipendium činí 3600 dolarů.