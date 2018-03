 »   »  Google údajně koupí Lytro za 40 miliónů dolarů

David Ježek

Svého času s velkým humbukem představená technologie plenoptických fotoaparátů Lytro, u kterých bylo možné zachycené snímky libovolně přeostřovat, směřuje do rukou Googlu. Lytro má být vyhledávacím gigantem koupeno za pouhých 40 miliónů dolarů.

Primárně jde Googlu o technologie a zejména několik desítek patentů. Údajně už nyní je jasné, že se do Googlu nepřesunou všichni zaměstnanci Lytra. Připomeňme, že v roce 2016 Lytro oznámilo odchod ze spotřebitelské sféry a představilo koncept 3D kamery s celkovým rozlišením 755 Mpix. Loni v prosinci pak byla definitivně ukončena řada fotoaparátů Lytro. Otázkou je, zdali lze předpokládat začlenění technologií Lytra do smartphonů Google Pixel, resp. do operačního systému Android obecně.