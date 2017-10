 »   »  Google utratí 7 miliard dolarů ročně za výchozí vyhledávač v Android a iOS

David Ježek

Že je Google výchozím vyhledávačem ve většině přístrojů s Androidem či iOS, není samo sebou a nijak nesouvisí s tím, že Android vyvíjí. Firma za to platí nemalé peníze.

Za poslední rok dle dostupných informací vyplatila mateřská firma Googlu, tedy Alphabet celých 7,2 miliardy amerických dolarů výrobcům za to, že v jejich zařízeních bude Google výchozím vyhledávačem.

Významnou část prostředků si z této částky připsal Apple, u nějž je Google výchozím pro zařízení s iOS i prohlížeč Safari. Jaké je konkrétní rozložení částky mezi jednotlivé výrobce, není přesně známo, nicméně se analytici domnívají, že právě Apple inkasuje nejvíc, zhruba 3 až 4 miliardy dolarů ročně. Jinými slovy, to že je Google výchozím vyhledávačem v jednom daném konkrétním iPhonu stojí firmu Alphabet daleko více než kupříkladu u nějakého méně významného výrobce využívajícího platformu Android.

Google samozřejmě ale platí nemalé peníze i dalším velkým hráčům, což v Androidím světě znamená na prvním místě Samsung, případně další jako LG (které se ne a ne povést průlom do světa chytrých telefonů, ale to by bylo na jinou debatu) – minimálně tito dva inkasují i za to, že box Google Search najdeme na výchozí obrazovce každého prodaného zařízení s Androidem.

Částka 7,2 miliardy dolarů je zhruba třikrát vyšší oproti tomu, co Google za stejnou věc zaplatil v roce 2012. Mimochodem v současnosti Google vyžaduje, aby každý telefon s Androidem a Google Play zahrnoval i balík aplikací od Googlu, které se mohou měnit na základě zájmů samotného Googlu. A ač Google říká, že do těchto dohod vstupují výrobci telefonů a jiných přístrojů dobrovolně, v Evropské unii probíhají pravidelná nová vyšetřování Googlu pro zneužívání dominantního postavení na trhu.