Google uvedl Pixel 9 / Pro / Pro XL, hodinky Pixel Watch 3 a sluchátka Pixel Buds Pro 2

Nový řada telefonů Google Pixel 9 míří na český trh a jednotlivé modely se budou v distribuci postupně objevovat v nejbližších týdnech. Google zde nadále sází na osvědčenou konstrukci, OLED displeje, vlastní ARM SoC nové generace Tensor G4 s rychlejším zpracováním všeho včetně AI. Pixely 9 budou mimochodem softwarově podporovány 7 let.





Nejvyšší model Google Pixel 9 Pro XL nabízí P-OLED displej s rozlišením 2992×1344 a 120Hz obnovovací frekvencí. Paměti nabídne až 16 GB, interní úložiště až 1TB. Osadil lze SIM, stejně jako použít eSIM. Hlavní foťáček je 50Mpix s objektivem o světelnosti f/1,68, k němu navíc 48Mpix širokoúhlý a 48Mpix teleobjektiv a přední kamerka 42Mpx. Nechybí samozřejmě podpora 5G, NFC, USB-C, voděodolnost je na úrovni IP68, nabíjení solidně optimálních 37W (ani málo, ale ani zbytečně moc, což zkracuje životnost akumulátoru). Nechybí bezdrátové nabíjení a samozřejmě OS Android v poslední verzi.

Menší Pixel 9 Pro má 6,32" P-OLED s rozlišením 2856×1280 a maximálně 512GB flash, nejmenší Pixel 9 pak nabízí 6,3" P-OLED s 2424×1080, „pouze“ 12GB RAM, nižší rozlišení přední kamerky a nemá teleobjektiv, plus nabíjení je pomalejší 27W.

Hodinky Pixel Watch 3 jsou slovy Googlu větší, jasnější a nabízejí lepší funkce pro zdraví a fitness.Google nově nabízí 45mm a 41mm verzi. Za přelomovou funkci Google označuje detekci ztráty pulzu, která může potenciálně zachránit život (podpora automatického volání na tísňovou linku bude postupně implementována v evropských zemích). Jinak výbava odpovídá současným smart / fitness hodinkám, součástí pak je šestiměsíční předplatné Fitbit Premium.

Ke sluchátkům Pixel Buds Pro 2 kromě informace o AI čipu Tensor A1 vezměme zavděk informací z oznámení: „Nejnovější generace sluchátek Pixel Buds Pro 2 je nyní schopna zpracovávat audio 90krát rychleji, než rychlost zvuku.“. Jelikož „při teplotě 20 °C je rychlost zvuku v suchém vzduchu 343 m/s, tj. 1235 km/h.“, pak tato sluchátka zpracovávající zvuk rychlostí Mach 90, dosahují rychlosti 111 150 km/h. To je 30,875 km/s, tedy 0,01 % rychlosti světla ve vakuu. Co to znamená pro kvalitu zvuku těchto sluchátek, nechť někdo rozklíčuje.