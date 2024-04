Google v roce 2023 zabránil 2,28 milionu škodlivých aplikací v přístupu do Obchodu Play

Autor: Depositphotos

Zástupci společnosti Google uvedli, že v loňském roce zablokovali 2,28 milionu škodlivých aplikací, které měly být nahrány do Obchodu Play. V roce 2023 jsme zabránili zveřejnění 2,28 milionu aplikací porušujících zásady v Google Play, a to částečně díky investicím do nových a vylepšených bezpečnostních funkcí, aktualizacím zásad a pokročilému strojovému učení a procesům kontroly aplikací, uvedli Steve Kafka, Khawaja Shams a Mohet Saxena ze společnosti Google.





Šlo například o 200 000 aplikací, které vyžadovaly přístup k citlivým údajům, jako je poloha nebo zprávy SMS. V loňském roce bylo také zablokováno 333 000 špatných účtů v obchodě s aplikacemi kvůli pokusům o šíření malwaru nebo opakovanému porušování pravidel.





Počet pokusů protlačit do Obchodu Play škodlivý software stále roste. V roce 2022 společnost Google zabránila publikování 1,43 milionu nebezpečných aplikací v Obchodě Play a ve stejném období zakázala 173 000 špatných účtů.