Root.cz  »  Bezpečnost  »  Google v únoru 2026 ukončí provoz nástroje pro monitorování dark webu

Google v únoru 2026 ukončí provoz nástroje pro monitorování dark webu

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

hacker kyberbezpečnost dark web Autor: Depositphotos

Společnost Google oznámila, že v únoru 2026 ukončí provoz svého nástroje pro hledání obsahu na dark webu, který uživatelům umožňoval sledovat, zda jejich osobní údaje neunikly. Nástroj byl přitom spuštěn teprve před dvěma lety.

Skenování dark webu bude zastaveno zastaveno 15. ledna 2026 a služba přestane existovat 16. února 2026. Výstupy sice obsahovaly obecné informace, ale zpětná vazba ukázala, že neposkytovaly užitečné pokyny pro další kroky, uvedla společnost Google k ukončení služby. Provádíme tuto změnu, abychom se místo toho zaměřili na nástroje, které vám poskytnou jasnější a praktičtější pokyny pro ochranu vašich informací online.

Nástroj byl oznámen v březnu 2023 s cílem bojovat proti podvodům s identitami, které obvykle unikají při kybernetických útocích a poté jsou zveřejněny na dark webu. Nástroj prohledával darknet a hledal na něm osobní údaje, jako jsou jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo a číslo sociálního zabezpečení. V případě jejich nalezení pak uživatele upozornil.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí