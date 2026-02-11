Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Google vydal Chrome 145 s podporou JPEG XL

Google vydal Chrome 145 s podporou JPEG XL

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Chrome Chromium Autor: Google

Na světě je nová verze webového prohlížeče Chromium 145, resp. Chrome 145. Jak byla avizováno již dříve, Google zde navrací do jádra Blink podporu grafického formátu JPEG XL, a to v rámci zkušebních prvků Origin Trials a za pomoci nasazení implementace jxl-rs, v Rustu psaného dekodéru JPEG XL. Příslušný commit jxl-rs nasazující se do projektu Chromium dostal v polovině minulého měsíce.

Co naopak z grafických formátů prohlížečem podporovaných mizí, je podpora embeddování JPEG či PNG v BMP. Vývojáři dále implementovali některé nové CSS vlastnosti, vylepšuje se podpora WebRTC či WebAudio, rozhraní pro potvrzování zabezpečených plateb a další aspekty. Více též v přehledu novinek pro vývojáře.

Doplňme též pro zajímavost, že Google Gemini uvádí, že mezi novinkami v Chrome 145 je integrovaný AI model Nano Banana pro generování a úpravu obrázků přímo v prohlížeči pomocí textových příkazů, boční panel Gemini (Chatbot Gemini se stává trvalou součástí rozhraní – postranní panel) a detekce podvodů na Androidu (Chrome pro Android nyní využívá AI k detekci phishingových útoků a podvodných stránek v reálném čase přímo v zařízení).

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI