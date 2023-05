Google zapnul přihlašování k účtu bez hesla pomocí Passkey

Autor: Google

Téměř pět měsíců poté, co společnost Google přidala podporu přístupových klíčů Passkey do svého prohlížeče Chrome, začal technologický gigant zavádět toto řešení bez hesla do všech účtů Google na všech platformách. Za standardem přihlašování pomocí klíčů Passkey stojí aliance FIDO.





Tento způsob přihlašování nepoužívá uživatelská hesla a představuje proto bezpečnější způsob přihlašování do aplikací či na webové stránky. Přihlašování pak probíhá jednoduchým odemknutím počítače nebo mobilního zařízení pomocí biometrických údajů či místního kódu PIN. K přihlášení se pak použije klasický princip veřejného a soukromého klíče.





Čtěte: Passkey: nový způsob přihlašování bez hesla bude pohodlný a zruší phishing

Uživatel tak při přihlášení vlastně prokazuje, že má přístup k zařízení s patřičným soukromým klíčem. Uživatelé jsou tak zbaveni povinnosti vymýšlet si (generovat) a pamatovat si (ukládat) dostatečně silná a jedinečná hesla. Odpadají také problémy s jejich neustálými úniky či phishingovými útoky. Jde stále o volitelný bezpečnostní prvek a uživatelé jej nemusejí u Google používat.