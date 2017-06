 »   »  Google zavírá poslední zbytky Android Marketu

Roman Bořánek

Už je to více než pět let, co byl obchod s aplikacemi Android Market transformován na Google Play Store. A ač vás to zřejmě ani nenapadlo, Android Market dosud stále do určité míry existuje a funguje. Konkrétně na zařízeních s Androidem 2.1 Eclair, který Play Store už nedostal. To se změní s koncem června, kdy Google podporu úplně vypne.

Na Android 2.1 už nepůjde nainstalovat žádné aplikace z Android Marketu. Podíl této verze už je samozřejmě úplně marginální, Google ji už delší dobu ani neuvádí ve svých statistikách. Reálný dopad změny tak bude minimální, ale alespoň si Android Market můžeme naposledy připomenout.