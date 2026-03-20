Google zveřejnil postup, jak instalovat aplikace od neověřených vývojářů do Androidu

Jan Fikar
Dnes
Android s mečem

Google chce od září v Androidu zakázat instalaci aplikací od neregistrovaných vývojářů kvůli bezpečnosti. Uživatelé se však bouří. Google včera na blogu vydal postup, jak bude stále možné instalovat aplikace neověřených vývojářů (tzv. sideloading).

Bude potřeba odemknout skryté vývojářské možnosti (developer options). Poté je potřeba potvrdit, že vás k tomu nikdo nenavádí, restartovat a počkat 24 hodin. Tento časový limit byl přidán, protože podvodníci většinou spěchají, aby si to oběť nestihla rozmyslet. Poté bude možné povolit instalaci neověřených aplikací na týden nebo napořád. 

(Zdroj: arstechnica)

Android sideloading

Autor: Google

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

